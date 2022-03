La rapina al supermercato davanti a mamme e bambini: il racconto di una testimone

Era impegnata a guardare cosa stesse facendo la sua bambina piccola quando ha incrociato lo sguardo impaurito di una cassiera: "Signora vada via, non si avvicini alle casse". Una lavoratrice in quel momento minacciata con una pistola da un uomo che ha poi rapinato il denaro contenuto nelle casse dilguandosi improvvisamente così come era arrivato. A raccontare la rapina Elena, che si trovava vicino le casse di un supermercato Conad in zona San Paolo preso di mira da un rapinatore nel pomeriggio di giovedì.

La rapina si è consumata intorno alle 18:00 del 10 marzo al Conad di via Tito. A raccontare di "una rapina lampo" una cliente: "Ero vicino le casse self service ma ero distratta da mia figlia di 5 anni che stava leggendo un libro". Elena mette i prodotti sulla cassa ed incrocia lo sguardo della cassiera spaventata. Davanti a lei "un uomo con il casco in testa vestito con una giacca beige". La lavoratrice del supermercato consegna il denaro contenuto nelle casse al rapinatore, che poco prima aveva fatto lo stesso con la cassa vicina "e poi è scappato, urtando contro la porta di uscita del supermercato".

Un colpo veloce dunque "solo quando mi sono avvicinata alla cassiera, spaventatissima ma che ha sempre mantenuto il sangue freddo, mi ha detto che l'uomo che aveva davanti era un rapinatore. Gli tremavano le mani. Penso che abbia passato dei brutti istanti".

Consumata la rapina è stato quindi richiesto l'intervento alla polizia con l'arrivo sul posto degli agenti dei commissariati Colombo ed Esposizione. Ascoltati i testimoni gli investigatori hanno appurato della presenza di un complice del rapinatore, che lo aspettava su via Tito in sella ad uno scooter acceso con il quale i due si sono poi dati alla fuga.

Con il bottino ancora in via di quantificazione, sul caso indaga la polizia che ha acquisito le immagini di videosorveglianza del supermercato a caccia di elementi utili a risalire al rapinatore ed al suo complice.