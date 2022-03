L'assalto alla sala scommesse: rapinatori armati di pistola in fuga con il fondo cassa

In due, armati di pistola e volto travisato, hanno fatto irruzione in una sala scommessa gremita di persone gelando il sangue dei presenti. La rapina si è consumata sabato sera in un centro Snai ad Ardea, provincia di Roma, dove la coppia di banditi ha prima minacciato il gestore e poi si è fatta consegnare il denaro del fondo cassa.

L'assalto intorno alle 20:00 di sabato 5 marzo alla sala scommesse che si trova al chilometro 31+500 della via Laurentina. Sorprese le persone presenti i due, dopo aver preso il denaro, ancora in via di quantificazione, sono poi scappati. A parte la paura nessuno è rimasto ferito. Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ardea.

Ascoltati i testimoni ed acquisite le immagini di videosorveglianza i militari hanno cominciato le ricerche dei due rapinatori, al momento con esito negativo.