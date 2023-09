Banda fa irruzione in sala slot, dipendenti si rinchiudono nel bagno

Quando hanno visto una banda di rapinatori entrare nella sala giochi si sono rinchiusi a chiave nel bagno per evitare il peggio. Nel mirino di una banda di ladri una sala slot di Ciampino, aperta h24. Proprio nel cuore della notte i malviventi hanno poi messo a segno il colpo, scappando con il denaro contenuto nelle slot machine. Una volta intervenuti i carabinieri i rapinatori erano già scappati a bordo di un'auto.

La rapina si è consumata la scorsa notte in una sala slot della via Appia Nuova, in provincia di Roma. Volti nascosti, guanti e arnesi da scasso, i cinque malviventi hanno fatto irruzione nel locale. Rifugiatisi in bagno i due lavoratori si sono chiusi a chiave nella stanza. La banda ha quindi forzato le videolottery. Rubati circa 2mila euro si sono dileguati sulla via Appia Nuova.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ciampino e della compagnia di Castel Gandolfo. Ascoltati i due lavoratori, scossi ma illesi, elementi utili alle indagini dei militari potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere di sicurezza della zona.