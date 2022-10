Armato di roncola rapina una sala da biliardo: tradito dal tatuaggio

È evaso dai domiciliari per commettere una rapina armato di roncola, ma nonostante il viso coperto è stato tradito da un tatuaggio che lo ha reso chiaramente riconoscibile e gli è costato l’arresto.

Protagonista dalle vicenda un 32enne romano che qualche giorno fa ha fatto irruzione in una sala da biliardo in via Vibio Mariano, zona Cassia. Ha minacciato i presenti con la roncola, si è fatto consegnare il denaro che avevano in tasca e poi è scappato a piedi.

Il titolare della sala ha subito chiamato il 112 e fornito la descrizione del rapinatore: a rimanere impresso un vistoso tatuaggio che sfoggiava sul braccio e che ha consentito ai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Trionfale e della stazione Tomba di Nerone di risalire a un uomo con diversi precedenti, che il giorno della rapina avrebbe dovuto trovarsi ai domiciliari.

I militari lo hanno rintracciato nella sua abitazione, dove hanno trovato e sequestrato la roncola utilizzata come arma e il denaro sottratto alle vittime. L’uomo è stato quindi arrestato, l’arresto è stato convalidato e per lui il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.