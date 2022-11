La scusa del falso incidente per rapinare il Rolex: colpo da 30mila euro

Con una scusa lo hanno fatto scendere dall'auto, lo hanno aggredito e poi rapinato. Un colpo da trentamila euro. Protagonisti due ladri che hanno poi fatto perdere le loro tracce scappando verso il centro di Roma. È quanto successo nel pomeriggio di giovedì 24 novembre, intorno alle 17.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia che indaga, i due ladri avrebbero preso di mira un uomo di 57 anni. La vittima stava transitando con l'auto in via Passeggiata di Ripetta. Mentre stava per tornare alla propria abitazione, però, i due in sella a un motorino hanno finto un leggero tamponamento. Una scusa per far fermare l'auto.

L'uomo, che ha pensato di trovarsi in un lieve incidente, è sceso dall'auto per verificare. A quel punto uno dei due ladri gli avrebbe sferrato un pugno al volto. Quindi il furto del Rolex modello Yacht-Master, valore commerciale di circa trentamila euro. Quindi la fuga. La vittima ha dato subito l'allarme. Sul posto gli agenti del distretto di Castro Pretorio che ora stanno indagando sul caso.