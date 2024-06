Cammina sulla Nomentana e viene rapinato del Rolex

I rapinatori di Rolex sono sempre in azione a Roma. L'ultima vittima è stata un cittadino pakistano di 44 anni, rapinato di un orologio da 16mila euro in via Nomentana, all'altezza del civico 1140, nella zona di Casal Boccone-Sant'Alessandro, fra il III e il IV municipio. Sul caso sono in corso le indagini della polizia del commissariato Fidene.

Da una prima ricostruzione il 44enne è stato avvicinato in strada da un italiano che lo ha minacciato e costretto a consegnargli il prezioso orologio, un Rolex modello un Gmt Master 2, del valore di 16mila euro. Il rapinatore è poi fuggito e sono in corso le indagini della polizia per rintracciarlo.