Pistola in faccia a due passi da casa per rubare il Rolex: caccia alla banda della Roma "bene"

Un Rolex Daytona dal valore di 40.000 euro. Questo il bottino che una coppia di rapinatori, di cui uno armato di pistola, sono riusciti a portarsi a casa. Terreno di caccia, come spesso capita, le strade dei quartieri della Roma "bene", questa volta nel quartiere Aficano. Il colpo nel pomeriggio di oggi in via Pietro Mascagni e sul caso indagano i carabinieri. Indagini che vertono a 360 gradi, anche per determinare se ci sia una banda che in quel quadrante di città fa "spesa" di orologi di lusso.

La rapina

La vittima, un professionista, era guida di un'auto a pochi passi da casa quando è stato affiancato da uno scooter con a bordo due uomini, con i volti coperti da caschi.

Arma in pugno, l'uomo seduto come passeggero è sceso e ha minacciato la preda puntandogli l'arma in faccia. Poi gli ha strappato dal polso il Rolex Daytona, è risalito sullo scooter e il complice ha ingranato la marcia per poi fuggire.

I precedenti

L'uomo ha sporto denuncia ai carabinieri che adesso indagano. Lo scorso sette febbraio un colpo dalla dinamica simile anche in via Pompeo Magno, in Prati. Pochi giorni prima altre due rapine simili ai Parioli e alla Camilluccia. A gennaio, sempre ai Parioli, furono rubati un Rolex e Patek Phillipe. Chi indaga non esclude che i colpi siano stati messi a segno da un'unica banda.