Roma, la banda del doppio scooter colpisce ancora: rapinato nel traffico con il trucco dello specchietto

Pochi secondi per rubare un Rolex nel traffico di Roma, al Flaminio. Una tecnica già vista che i ladri, organizzati in batterie con due scooter, metto in pratica con il trucco dello specchietto come già successo a maggio per ben due volte.

Ieri, alle 17, stessa scena in via Luisa di Savoia, all'altezza di via Principessa Clotilde. Un 39enne, a bordo di un'auto, è stato derubato mentre era in mezzo al traffico. Secondo quanto si apprende, poco prima un altro motorino aveva urtato lo specchietto della vettura condotta dal 39enne.

L'uomo è sceso per vedere i danni e altri due soggetti su un motorino lo hanno derubato dell'orologio da 20 mila euro ferendolo alla mano. Indagini in corso da parte dei poliziotti del commissariato Trevi e Prati che hanno subito avviato le ricerche dei due ladri.