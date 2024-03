Imprenditore sulla Ferrari rapinato da ladri armati, rubato orologio da 38 mila euro

Ladri di orologi di lusso ancora in azione a Roma. Questa volta il blitz è scattato al Flaminio, in pieno giorno. La dinamica è sempre la stessa. La preda, in questa occasione un imprenditore romano di 41 anni, è stata affiancata mentre era a bordo della sua auto, una Ferrari. I due banditi, in sella ad uno scooter con volto coperto da casco ed occhiali, lo hanno minacciato esibendo una pistola. Gli hanno puntato l'arma contro e lo hanno rapinato.

Colpo da 38 mila euro

Il colpo alle 12,50 circa di venerdì scorso, in via Donatello. Non si esclude che i banditi tenessero d'occhio già da un po' l'imprenditore romano. La coppia di ladri armati è fuggita con un Audemars Piguet che sul mercato vale 38 mila euro. Sul posto la polizia di Stato che adesso indaga. Al momento non sono escluse ipotesi, neanche quello di un collegamento con altri colpi simili consumati a Roma.

I precedenti

D'altronde i precedenti con la dinamica molto simile a quella messa in atto in via Donatello, sono molti. Tra giovedì 29 febbraio e venerdì 1 marzo, per fare un paio di esempi, due furti simili. Il primo, in ordine cronologico, in manager della griffe Bulgari che era ferma in macchina in via Armando Spadini. La vettura della donna è stata avvicinata da un uomo con casco integrale e pistola che si è fatto consegnare due bracciali e un orologio di Bulgari per un valore complessivo di 50 mila euro.

Poi è toccato a Sonia Bruganelli, imprenditrice ed ex moglie del conduttore tv Paolo Bonolis. Nel pomeriggio di venerdì 1 marzo due persone a bordo di uno scooter le si sono avvicinate e le hanno strappato dal polso il Rolex.