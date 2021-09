Rapinato del Rolex mentre getta la spazzatura, ladre in fuga con orologio da 6mila euro

Il colpo messo a segno in via di Vigna Stelluti, a Roma Nord

Sceso in strada per gettare la spazzatura è stato rapinato del Rolex che portava al polso. Vittima della banda un uomo, preso di mira a Roma Nord domenica scorsa mentre stava camminando in via di Vigna Stelluti.

La rapina si è consumata intorno a mezzogiorno quando l'uomo, con le buste della spazzatura in mano, è finito nel mirino della banda composta da due giovani ragazze ed un uomo, che si trovava alla guida di un'auto. Notato il prezioso orologio al polso dell'uomo, la coppia di rapinatrici lo ha avvicinato con una scusa. Chieste alcune informazioni stradali le due ladre hanno poi aspettato il momento propizio e sono riuscite a sfilargli il Rolex Explorer dal polso. Poi la fuga a bordo dell'auto accesa alla cui guida c'era il terzo complice.

Riuscite a far perdere le proprie tracce rapidamente a bordo di una Fiat, la vittima ha quindi richiesto l'intervento della polizia. Sul posto sono quindi arrivati gli agenti del Commissariato Ponte Milvio di polizia che hanno accertato la rapina dell'orologio del valore di circa 6mila euro.

Fornita agli investigatori la targa parziale della vettura i poliziotti hanno quindi cominciato le ricerche della banda, al momento con esito negativo.