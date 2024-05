La tecnica del doppio scooter per rapinare Rolex nel traffico

Le bande di rapinatori di Rolex hanno cambiato tecnica. Non agiscono soli, ma in batterie. Due coppie di ladri, sempre in due in sella. I primi due accostano l'auto della vittima e bussano al finestrino.

Una volta che il vetro è abbassato, entra in scena l'altra coppia. Mentre uno dei rapinatori distrae la preda, l'altro infilare un braccio nell'abitacolo e strappa l'orologio dal polso del conducente. Un colpo da migliaia di euro. Questa volta la rapina è andata in scena nel tardo pomeriggio di martedì a Corso Francia, all'incrocio con via Flaminia.

I banditi sono quindi fuggiti insieme e ora sono ricercati dalla polizia. La vittima ha sporto denuncia. Al polso aveva un Rolex Daytona. Non si esclude che la vittima sia stata ingannata con il trucco dello specchietto o del falso incidente stradale.