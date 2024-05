La coppia di banditi che rapina Rolex con la truffa dello specchietto

Rapinato del Rolex appena ritirato in gioielleria. Un orologio del valore di 13mila euro. A strapparglielo dal polso una coppia di banditi che lo ha attirato in un tranello con la truffa dello specchietto. Terreno di caccia le strade del quartiere della Roma Bene per eccellenza, i Parioli.

La coppia è entrata all'opera intorno alle 16:00 di ieri - mercoledì 15 maggio - in via Panama. Nel mirino un automobilista di 72 anni. In transito con la vettura nella strada del II municipio ha sentito un rumore: uno scooterista che gli ha danneggiato lo specchietto con il motorino.

Attirato in trappola il 72enne si è fermato. Nemmeno il tempo di scendere dalla macchina che è stato avvicinato dal complice dello scooterista che gli ha strappato il Rolex Just Date che aveva ritirato poco prima in una gioielleria di viale Parioli. I due si sono poi dati alla fuga a bordo di due motorini.

Chiamato il 112 il 72enne ha raccontato la rapina appena subito agli agenti delle volanti. Sula rapina indagano gli agenti del distretto Salario-Parioli di polizia