Aggredito e rapinato del Rolex mentre va a prendere il figlio a scuola

Era quasi arrivato davanti la scuola per andare a prendere il figlio quando è stato rapinato del Rolex. Vittima un 65enne, aggredito e derubato del prezioso orologio in viale Madama Letizia, nel cuore di Villa Borghese.

La rapina si è consumata intorno alle 16:00 di giovedì pomeriggio davanti ai tanti genitori che in quel momento stavano andando a prendere i figli in una scuola superiore che si trova nell'area verde del Pinciano. Probabilmente seguito, il 65enne è stato sorpreso alle spalle da due uomini a bordo di uno scooter Honda Sh e, dopo essere stato scareventanto in terra, rapinato del Rolex Daytona del valore di 50mila euro che portava al polso.

Richiesto l'intervento della polizia sul posto sono intervenuti gli agenti dei commissariati Vescovio e Villa Glori della polizia di Stato, che indagano sull'accaduto. Scossa ma illesa la vittima ha fornito agli investigatori la propria testimonianza.