Coppia parcheggia l'auto nel garage condominiale, un uomo armato li segue e li rapina

Sono stati seguiti mentre stavano parcheggiando la loro auto nel garage condominiale. Una volta scesi, un uomo gli ha puntato la pistola contro, li ha fatti inginocchiare e poi li ha rapinati, rubando un Rolex da 15mila euro al polso di una ragazza e il portafoglio in tasca del compagno. Brutta avventura per una coppia di trentenni vittima dei ladri nella notte tra sabato e domenica, in via Della Mendola, in zona Camilluccia.

A dare l'allarme è stata proprio la coppia di giovani intorno alle due del mattino. Ora è la polizia a indagare con gli agenti del distretto Salario. Nessuno è rimasto ferito e non c'è stato bisogno di chiamare il 118. Il ladro con il bottino in pugno è scappato con un complice a bordo di uno scooterone. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona e stanno dando la caccia ai due.