"Dammi il Rolex", poi colpisce il barista in testa con il calcio della pistola

Ha reagito al rapinatore che voleva rubargli il Rolex che indossava nonostante il bandito impugnasse una pistola. Da qui la colluttazione costata però al barista una ferita alla testa dopo essere stato colpito con il calcio dell'arma dal malvivente, scappato però a mani vuote. La tentata rapina venerdì mattina, in un bar a La Pisana.

Il rapinatore si è materializzato nel bar di via della Pisana poco dopo le 7:00 del 16 settembre. Pistola in pugno ha quindi minacciato il commerciante: "Dammi il Rolex e non ti faccio niente". Il bandito non aveva però fatto i conti con il barista che non ha ceduto alle minacce, anzi. Da qui la colluttazione con il commerciante di 49 anni poi colpito alla testa con la stessa arma che impugnava il malvivente.

Scappato a mani vuote il rapinatore, nel bar di via della Pisana sono quindi intervenuti gli agenti del distretto Monteverde di polizia. Ferito, il 49enne è stato trasportato all'Aurelia Hospital con gli investigatori che hanno cominciato le ricerche del rapinatore, riuscito per il momento a far perdere le proprie tracce.