Aggredito al tavolo del bar da un rapinatore che voleva rubargli il Rolex

Era seduto al tavolo di un bar all'aperto all'Eur quando si è trovato davanti un bandito intenzionato a rapinargli il Rolex che indossava al polso. Da qui la reazione, costata alla vittima un ricovero in ospedale, con il malvivente costretto a scappare a mani vuote. A distanza di un mese la polizia ha identificato il rapinatore, arrestandolo per il tentativo andato a vuoto avvenuto lo scorso mese di agosto. A finire in manette un 43enne romano.

L’uomo, armato di pistola, il 10 agosto scorso, intorno alle 19:00, si è avvicinato alla vittima, seduta ad un tavolino di un bar di viale dell’Aeronautica, intimandogli di consegnargli il Rolex che indossava al polso. Al rifiuto di quest’ultimo il 43enne ha cercato di sfilargli l’oggetto dal posto dando vita ad una collutazione con la vittima. Non riuscito nell'intento il malvivente si era poi dato alla fuga a bordo di uno scooter con la targa occultata da un cartone.

Rimasta ferita la vittima venne trasportata in ospedale e dimessa con una prognosi di 7 giorni. Grazie ad alcuni documenti che il rapinatore aveva perso durante la fuga e alle individuazioni fotografiche da parte della vittima e di alcuni testimoni, nonché alle immagini del sistema di videosorveglianza di un vicino negozio, gli investigatori sono quindi riusciti a risalire alla presunta identità del sospettato.

Ciò ha consentuto ai poliziotti di ottenere in breve termine l’ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti del sospettato che nel frattempo si era reso irreperibile. Il 23 agosto scorso, gli investigatori di polizia sono riusciti a scovare il nascondiglio del ricercato dove hanno rinvenuto il casco e gli abiti indossati dallo stesso per commettere la rapina del 10 agosto, ripresi dalle telecamere.

Dopo qualche giorno, il 16 settembre scorso, è stata individuata la sua nuova abitazione all’interno della quale, oltre al 43enne, è stata rinvenuta la pistola a salve priva di tappo rosso, della sostanza stupefacente e lo scooter, provento di furto, utilizzato per commettere la rapina e con apposta una targa diversa, anch’essa risultata provento di furto.

Sono quindi stati gli agenti del IX distretto Esposizione, coaudiuvati dal personale della squadra mobile e del commissariato Colombo, a seguito di accurate e tempestive indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Roma, a dare esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, nei confronti del 43enne romano, gravemente indiziato del reato di tentata rapina aggravata.

Dopo la notifica del provvedimento, l’uomo è stato accompagnato in carcere. Proseguono le indagini da parte degli investigatori per stabilire se l’uomo, durante il periodo di latitanza, possa aver commesso altre rapine nei confronti di supermercati.