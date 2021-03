Ancora un colpo per la banda dei Rolex, anziana rapinata del prezioso orologio

Via Alessandro Serpieri (foto google)

Ne hanno arrestati tre la scorsa settimana, rapinatori in trasferita da Napoli ritenuti responsabili di altrettanti furti dei Rolex messi a segno lo scorso anno nelle zone dei Parioli, dell'Aurelio e di Monteverde. Un fenomeno quello delle rapine dei preziosi orologi nei quartieri della Roma bene che non accenna a diminuire, ultima vittima un'anziana di 83 anni, derubata da una coppia a bordo di un'auto.

Anziana rapinata del Rolex ai Parioli

La rapina è andata in scena poco dopo le 12:30 di lunedì 29 marzo in via Alessandro Serpieri, traversa di viale Bruno Buozzi, nel cuore dei Parioli. Qui l'83enne è stata sopresa da un uomo ed una donna a bordo di un'auto mentre attraversava la strada. Bloccata dalla vettura la vittima è stata quindi rapinata del prezioso orologio che portava al polso dopo essere stata minacciata.

Le indagini della polizia

Rubato il Rolex i due malviventi si sono dati alla fuga col prezioso bottino. Richiesto l'intervento del 112 sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato Villa Glori di polizia. Sotto choc ma illesa l'anziana ha rifiutato le visite del personale del 118 ed ha fornito agli investigatori la propria testimonianza.

Acquisite le immagini delle videocamere della zona a caccia di frame che possano aver ripreso la scena o la vettura in fuga.