Rolex di Alessio Cerci nel mirino dei rapinatori: l'ex calciatore della Roma mette in fuga i banditi

Una finta, come quelle che faceva quando si involava sulla fascia sinistra dei campi di calcio nazionali e internazionali. Così Alessio Cerci si è smarcato di due rapinatori che volevano derubarlo del Rolex. L'ex calciatore della nazionale e dell'As Roma ha subito notato che l'arma che gli avevano puntato contro era finta e - con un doppio passo - li ha messi in fuga.

La tentata rapina intorno alla mezzanotte mentre l'ex calciatore professionisti originario di Valmontone, si trovava a bordo della sua auto in via Giovanni Volpato, a Marconi. Come in un copione già attuato l'ex calciatore di Milan, Torino e Atletico Madrid si è trovato davanti al volto la canna di una pistola. A puntargli l'arma contro due uomini a bordo di uno scooter, poi le minacce al fine di farsi consegnare il prezioso orologio che l'ala sinistra portava al polso.

Un'arma falsa però, di cui si è accorto anche Alessio Cerci che - senza timore - non solo non gli ha consegnato il prezioso orologio, ma li ha poi messi in fuga. Poi la chiamata al 112 con l'arrivo sul posto degli agenti del commissariato Trastevere a cui l'ex calciatore della Nazionale ha raccontato l'accaduto.

Calciatori nel mirino

Alessio Cerci è solo l'ultimo calciatore professionista finito nel mirino dei rapinatori di Rolex. In passato era toccato anche a Bryan Cristante, Daniel Ciofani e Toma Basic.