Rapina prostituta sulla Togliatti, un'altra ragazza interviene e lo fa arrestare

Ha minacciato di morte una prostituta e l'ha rapinata. Una ragazza l'ha difese e ha fatto arrestare il ladro. È quanto successo questa notte, verso le 3, in viale Palmiro Togliatti incrocio via dell'Incoronata. Vittima una ragazza romena che si prostituisce è stata avvicinata da un uomo che, minacciandola con un coccio di bottiglia, l'ha rapinata dei soldi che aveva con sé.

Un'altra ragazza romena che si prostituisce ha notato la scena ed ha subito chiamato il 112. Sul posto è così accorsa una pattuglia del nucleo radiomobile di Roma che, acquisita la descrizione dell'uomo, lo hanno individuato dopo brevi ricerche nelle vicinanze. L'uomo, un 20enne di nazionalità marocchina, è stato arrestato per rapina aggravata. La ragazza è ritornata in possesso delle sue cose e l'arrestato è stato portato in caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria.