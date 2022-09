La proprietaria dello stabilimento balneare rapinata sotto casa

Pedinata sino a sotto casa. Poi il tentativo di rapina dell'incasso della giornata. A finire nel mirino di due malviventi una 60enne, proprietaria di uno stabilimento balneare di Ostia. Una rapina non andata in porto, provata lo scorso 4 di luglio per la quale sono finite in manette due persone, un 50enne e un 58enne romani.

L’attività, condotta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Roma Ostia ha consentito di raccogliere indizi a loro carico per la tentata rapina, durante la quale erano riusciti a far perdere le loro tracce. Nella circostanza i due soggetti, a bordo di uno scooter rivelatosi poi oggetto di furto, avevano atteso la vittima sotto casa in viale dei Promontori, al fine di impossessarsi, mediante violenza, dell’incasso della giornata, non riuscendoci per la reazione della signora che, dopo essere stata strattonata, riusciva a divincolarsi ed a scappare.

Terminate le indagini sono stati i militari dell'arma della compagnia di Ostia a dare esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Roma, su richiesta della locale procura della Repubblica, a carico di un 50enne e un 58enne romani, già gravati da precedenti, indagati per il reato di tentata rapina aggravata in concorso, lesioni personali e ricettazione.

Il provvedimento cautelare giunge all’esito di attività info-investigativa condotta mediante l’analisi di sistemi di videosorveglianza, escussioni testimoniali e controlli del territorio, che ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine all’evento delittuoso commesso ad Ostia in danno di una signora, proprietaria di uno stabilimento balneare.

I due uomini, al termine delle formalità di rito, sono stati ristretti presso la casa circondariale ove attenderanno le successive fasi del processo.