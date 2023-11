Roma, la rapina da 200mila euro alle Poste: le indagini

Gli investigatori sono al lavoro e sono alla caccia dei due rapinatori, uno dei due armato di pistola, che nella mattinata di venerdì 3 novembre hanno messo a segno un colpo grosso alle poste di via Grottarossa. Una rapina con un bottino tra i 100 e i 200 mila euro.

Sul posto sono giunte le volanti della polizia che hanno effettuato una battuta nella zona di Roma nord, ma della banda non è stata trovata traccia. Gli agenti hanno sentito le testimonianze del responsabile dell'ufficio postale e degli impiegati presi in ostaggio per qualche minuto, ma nessuno di loro ha saputo dare una descrizione esatta del duo di rapinatori.

La ricostruzione della rapina e le indagini

Secondo quanto appreso, i banditi avrebbero atteso l'apertura della filiale delle Poste. Uno dei, quello armato, ha minacciato il direttore e gli impiegati, l'altro li ha costretti ad aprire sia la cassa bancomat sia la cassaforte.

Un colpo vecchio stile. Poi la coppia, che ha ordinato a tutti di non dare l'allarme, e si è allontanata a bordo di un'auto forse guidata da un complice. Al vaglio di chi indaga c'è anche l'ipotesi di un basista che potrebbe aver informato i rapinatori della presenza nell'ufficio del malloppo ingente, degli orari dei dipendenti e del direttore e di eventuali telecamere.