Roma, colpo grosso all'ufficio postale: armati di pistola fuggono con 200mila euro

Colpo grosso a Roma dove due rapinatori, uno armato di pistola, hanno fatto irruzione in un ufficio postale in via di Grottarossa, a Roma, scappando via con un bottino di oltre 100mila euro. Sul posto a indagare gli agenti della polizia di Stato.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 8 del mattino, le due persone armate di pistola sono entrate nell'ufficio all'altezza del civico 56 dopo aver atteso l'orario di apertura. Hanno portato via i soldi nel caveau e nello sportello Atm. I rapinatori sono poi scappati a bordo di un'auto. Sul posto è intervenuta la polizia che sta indagando per risalire ai responsabili. Ancora da quantificare il valore della refurtiva.