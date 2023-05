Colpo alle Poste: armati di pistola minacciano dipendenti e clienti, poi la fuga con 200mila euro

Sono entrati nell'ufficio postale di via Arrigo Davila, hanno estratto le pistole, minacciato i presenti e poi sono fuggiti con 200 mila euro. Colpo grosso all'ufficio postale di Colli Albani. Il colpo intorno alle 13:50. Sul posto la polizia di Stato che indaga. Secondo quanto appreso i banditi, due con un palo fuori dell'edificio, avevano parrucca e mascherine per camuffare il loro aspetto.

Una volta dentro all'ufficio, hanno tirato fuori le armi e minacciato prima i dipendenti e poi i clienti in fila, facendoli sdraiare a terra. La rapina, durata circa quindici minuti, è finita senza feriti. Tanta, però, è stata la paura. Ora le indagini per far chiarezza sulla dinamica del colpo e sull'identità della banda.