Tentata rapina all'ufficio postale: bandito solitario fermato dalla polizia

Era riuscito a impossessarsi di 2700 euro, "arraffati" dalle quattro casse ancora aperte all'interno dell'ufficio postale. Un assalto senza armi finito però male per un 50enne rapinatore romano, "esperto" del settore e già noto alle forze dell'ordine per reati specifici. In via Caprese infatti, alla Magliana, è arrivata la polizia che lo ha bloccato e arrestato.

Gli agenti del Cosc (centro operativo per la sicurezza cibernetica) da tempo ne monitoravano i movimenti e ieri, una volta entrato in azione, hanno chiesto l'intervento di supporto dei poliziotti del XIII distretto Aurelio.

Il tentativo di rapina ieri sera alle 18, con il bandito che ha fatto irruzione nell'ufficio postale ancora aperto al pubblico, con dipendenti e clienti. Nessun arma, solo minacce e voglia di usare le mani. Sì, perché alle prime resistenze da parte del direttore, sono volanti calci e spintoni. Da qui, constatata la violenza dell'uomo, i dipendenti hanno consegnato 2700 euro. Tutto sembrava essere andato a segno, quando fuori dall'ufficio di Magliana si sono presentati gli agenti del XIII distretto Aurelio che hanno bloccato il rapinatore solitario.

La refurtiva è stata riconsegnata al direttore.