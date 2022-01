Rapine alle poste: bandito in fuga con poche centinaia di euro

Con una pistola in tasca ed una mascherina multicolore sul volto. Così un rapinatore si è presentato agli sportelli delle poste di via Alessandria. Poi le minacce ai dipendenti e la rapina. E' accaduto nel primo pomeriggio di venerdì negli uffici postali del Nomentano.

Minacciati i presenti, senza mai puntargli contro l'arma, il bandito si è fatto consegnare poche centinaia di euro ed è poi fuggito a piedi. A parte la paura nessuno è rimasto ferito. Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenute le volanti della polizia.

Ufficio postale del Nomentano dove già in passato erano avvenute delle rapine o tentate rapine, come nel marzo del 2021 quando un bandito si mise in fila ed attese il proprio turno scappando però a mani vuote.

Episodio simile anche nel febbraio del 2016, sempre negli uffici adiacenti al mercato Nomentano ed anche in quel caso i malviventi scapparono senza bottino. Stamattina un'altra rapina, per poche centinaia di euro.