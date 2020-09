Armato di martello minaccia gli impiegati e rapina il denaro delle Poste

Armato di martello, con una sciarpa a trafugare il viso ed una felpa grigia con il cappuccio tirato sopra ha saltato le postazioni dei tre impiegati in quel momento in servizio alle Poste ed è scappato via con il denaro contante. La rapina si è consumata poco dopo le 9:30 di martedì mattina in viale del Sommergibile ad Ostia.

In particolare il malvivente, dopo aver minacciato gli impiegati è fuggito a piedi assieme ad un complice che lo aspettava fuori con i 700 euro appena rapinati in direzione di via Pedretti.

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del Commissariato Lido assieme ai poliziotti della scientifica. Necessario anche l'intervento di una ambulanza del 118 che ha assistito una cliente che subito dopo la rapina ha accusato un malore.