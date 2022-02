Rapina alle Poste, caccia al bandito vestito da operatore ecologico

Vestito come un operatore ecologico ma con una pistola in pugno. Così un uomo ha rapinato l'ufficio postale, minacciando l'impiegato e scappando con il denaro. Il colpo alle poste di Monterotondo, provincia nord della Capitale.

La rapina è andata in scena intorno alle 10:00 di mercoledì 9 febbraio negli uffici di via Col di Lana, nell'area dello Scalo del comune eretino. Con indosso una giacca catarifrangente di quelle utilizzate solitamente dagli operatori ecologici, il malvivente è entrato alle poste e si è diretto alla cassa. Pistola in pugno ha minacciato un impiegato e si è fatto consegnare il denaro, ancora non quantificato. Poi si è allontanato a piedi facendo perdere le proprie tracce.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione operativa dell'aliquota radiomobile della compagnia di Monterotondo. Ascoltati i testimoni, i militari hanno cominciato una battuta di ricerca del bandito, al momento con esito negativo. Acquisite le immagini di videosorveglianza interna delle poste, nessuno, a parte la paura, è rimasto ferito.