Nonno rapinatore assalta le poste con una bombola del gas

Nonno rapinatore all'opera alle poste di Frascati. Un malvivente di 73 anni. Armato di una finta pistola ha bloccato la porta degli uffici dei Castelli Romani con una bombola di gas (vuota). Poi ha acceso l'innesco ed ha esploso delle miccette nei locali. Un colpo rumoroso, a due passi dal locale commissariato. All'uscita il 73enne di Frascati ha trovato la polizia che lo ha poi arrestato.

Sono le 19:00 di giovedì 11 gennaio, quando il malvivente, volto nascosto e pistola in pugno - giocattolo ma priva del tappo rosso - fa irruzione nei locali di via Scialdonna. In possesso di una bombola del gas (vuota), blocca la porta e accende l'innesto, minacciando di farla saltare qualora gli impiegati non gli avessero dato i soldi.

Una pantomima studiata nei dettagli, miccette in tasca ne accende qualcuna e la fa esplodere all'interno delle Poste fra il terrore di clienti e lavoratori. Minacciato un impiegato si è fatto poi consegnare il denaro.

Ad attenderlo fuori dalle Poste il nonno rapinatore ha però trovato gli agenti del commissariato Frascati di polizia che lo hanno fermato in flagranza di reato. Arrestato, la sua posizione è ora al vaglio della magistratura.

La nota di Poste Italiane

Ancora una volta l’impegno di Poste Italiane - si legge in una nota stampa - per garantire standard di sicurezza sempre più elevati a tutela delle persone e dei beni aziendali, la dotazione di sistemi di sicurezza tecnologicamente evoluti e la stretta collaborazione con le forze dell’ordine hanno consentito di contrastare efficacemente un atto criminoso. Infatti, le segnalazioni di allarme giunte intorno alle 18.40 agli operatori della Situation Room di Roma, la sala di controllo H24 di Poste Italiane competente per territorio, hanno consentito la richiesta di un pronto intervento delle forze dell’ordine. Quest’ultime giunte sul luogo quanto prima sono potute intervenire e trarre in arresto il rapinatore ancora in azione. Gli operatori della Situation Room, all’arrivo delle segnalazioni, hanno inoltre potuto immediatamente visionare le immagini prodotte dalla telecamera accertando la presenza di un soggetto sospetto e avvertire con la certezza di quanto stava accadendo le forze dell’ordine territorialmente competenti.