Armati di pistole rapinano l'ufficio postale con baffi finti e parrucche, bottino 30mila euro

Come nei film: baffi finti, parrucche, ma anche berretto, mascherina e guanti, usati per impugnare le pistole, due armi con le quali hanno gelato il sangue di clienti e impiegati. La rapina sabato mattina all'ufficio postale di Ciampino. Ingente il bottino, con i malviventi in fuga con 30mila euro.

I due, entrambi con i volti travisati e pistole in pugno, dopo essere entrati negli uffici che fanno angolo fra via Bologna e via dei Laghi, hanno dapprima minacciato i clienti e poi gli impiegati. Nel mirino della coppia di banditi, sempre armi alla mano, è quindi finita la direttrice della filiale del comune alle porte di Roma. Minacciata ha consegnato ai due 30mila euro contenuti nella cassa temporizzata.

Fra il terrore dei presenti la coppia di rapinatori si è quindi dileguata fra le strade di Ciampino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza. Impauriti, ma illesi, i presenti hanno fornito la loro testimonianza agli investigatori dell'Arma. Nessuno è dovuto ricorrere alle visite mediche. Acquisite le immagini di videosorveglianza dalle quali potrebbero arrivate elementi utili alle indagini.