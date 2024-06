Aurelio, rapina alle Poste. Ladri armati fuggono con un bottino da 45mila euro

Paura all'Aurelio, dove questa mattina sabato 15 giugno due uomini sono entrati in un ufficio postale armi in pugno e minacciato le operatrici presenti, per farsi consegnare denaro e valori custoditi nella cassaforte.

Rapina alle Poste

La rapina è avvenuta intorno alle 8 di mattina di sabato 15 giugno in via Sant'Agatone Papa 36, quartiere Aurelio, a due passi dalla Città del Vaticano. Due uomini, travisati con mascherine chirgugiche, hanno sfruttato la presenza di un cliente anziano, utilizzandolo per farsi spazio e avvicinarsi al bancone dove si trovavano tre dipendenti.

Un bottino da 45mila euro

Una volta arrivati, hanno mostrato - senza però puntarle direttamente - quelle che si presume fossero pistole. Hanno minacciato di sparare, intimando alle operatrici di aprire la cassaforte. I due ladri, uno con addosso la divisa di una nota catena di supermercato e l'altro con pantalone e felpa grigi, si sono impossessati di circa 45mila euro in banconote più monete e francobolli. Poi si sono dati alla fuga.

Sul posto la polizia Scientifica per i rilievi del caso. Intervenuti gli agenti del commissariato Borgo e la squadra volanti.