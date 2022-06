Armato di pistola tenta di rapinare portavalori in pieno giorno: panico davanti alla posta

Momenti di paura nella zona dell'Alessandrino dove questa mattina un uomo di 62 anni armato di pistola, ha tentato di rapinare un portavalori davanti alle poste di via del Campo. Il bandito, ha avvicinato e minacciato un vigilante che stava per consegnare i soldi contenuti in due plichi, all'ufficio postale.

Dopo avergli puntato l'arma contro, però, dal furgone della società che porta i contanti negli uffici, sono scese altre guardie giurate armate che hanno tenuto l'uomo sotto tiro in attesa della polizia.

Sul posto, allertati, sono quindi accorsi gli agenti del distretto Tuscolano e della Squadra Mobile che hanno disarmato e arrestato il 62enne. La pistola, una Beretta piccolo calibro, è stata sequestrata. La posizione dell'uomo, che avrebbe agito solo, è al vaglio degli inquirenti.