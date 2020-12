Tentano rapina al collegio irlandese, poi spruzzano spray urticante contro il vicedirettore che li scopre

Tentata rapina al Pontificio Collegio Irlandese di San Giovanni. Tre gli uomini che dopo essere stati scoperti sono riusciti a scappare senza però rubare niente. E’ accaduto nella prima serata di lunedì nell’istituto internazionale che si trova in via dei Santi Quattro, a pochi passi dalla Basilica di San Giovanni in Laterano.

In particolare la banda è riuscita ad entrare nel collegio intorno alle 20:00. A scoprirli è stato però il vicedirettore dell’istituto che per tutta risposta è stato accecato con dello spray urticante. Un’azione che è servita ai tre rapinatori per guadagnarsi la fuga, senza però essere riusciti a rubare niente. Allertati i soccorsi sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Celio di polizia che indagano sull’accaduto.

Impaurito ma illeso il vicedirettore del Collegio Pontificio che non è dovuto ricorrere alle cure del personale dell’ambulanza intervenuto sul posto assieme ai poliziotti.