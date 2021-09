Ponte Sisto, strangolato e rapinato da due giovani

Hanno bloccato la vittima in strada, l'hanno strangolata e rapinata. È la cronaca di una aggressione avvenuta a Roma, all'altezza di Ponte Sisto, a Trastevere, nella notte tra venerdì e sabato. Gli agenti della polizia di Stato stavano controllando i movitmenti nella movida romano quando, tra la folla, hanno distinto 2 ragazzi che tenevano con forza un loro coetaneo contro il muretto del ponte.

Uno di loro, un 20enne di origini sudamericane, teneva con forza la testa della vittima e, mentre gli sfilava la maglietta, lo minacciava per farsi consegnare i soldi. L'altro, un 18enne complice romano, teneva bloccato per la gola il malcapitato, strangolandolo.

I due rapinatori, al solo sentire "fermi polizia", sono scappati in due diverse direzioni. Più tardi sono stati bloccati, con non poca difficoltà, dopo un inseguimento a piedi durato alcune centinaia di metri. Durante le perquisizioni personali, nel marsupio che indossava del 20enne sono stati trovati due cellulari, un ciondolo ed una catenina d'oro spezzata.

I due giovani rapinatori sono stati arrestati, in concorso fra loro, per il reato di rapina. Parallelamente al procedimento giudiziario la Divisone Anticrimine della Questura di Roma ha avviato un'istruttoria per l'applicazione di un provvedimento (D.A.C.U.R o Daspo Urbano), adottato poi dal Questore, che impedirà ai due giovani di frequentare Trastevere e Ponte Sisto.