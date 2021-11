Paura in pizzeria: coppia criminale rapina proprietario e famiglia di clienti seduta al tavolo

Immaginate di passare una serata in pizzeria con la vostra famiglia, una cenetta tranquilla al ristorante sotto casa. Vi accomodate, ordinate da mangiare ed improvvisamente vi trovate nel bel mezzo di una rapina a mano armata con i banditi che, oltre a puntare il proprietario, minacciano anche voi ed i vostri cari, costringendovi a consegnare loro denaro e preziosi. E' questo il brutto ricordo di un cliente di un locale rapinato da una coppia di malviventi, un uomo ed una donna, armati di pistola. E' accaduto a Colli Aniene lo scorso mercoledì sera.

La diabolica coppia di rapinatori è entrata all'opera all'ora di cena, poco dopo le 20:30 del 17 novembre. Volti travisati dalle mascherine e cappuccio in testa i Bonnie & Clyde di Roma nord est sono entrati nel ristorante pizzeria Il Maghetto di via Pietro Campilli. Entrati nel locale i due hanno minacciato padre e figli proprietari dell'esercizio commerciale costringendoli a consegnare loro il denaro contenuto in cassa, circa 300 euro.

Non soddisfatti i due hanno quindi puntato una famiglia seduta al tavolo a mangiare una pizza facendosi consegnare il denaro e l'oro. Poi la fuga a bordo di un'auto per le strade del quartiere del Municipio Tiburtino. Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Basilio di polizia.

Ascoltata la testimonianza delle vittime, i poliziotti hanno cominciato la caccia alla coppia, al momento con esito negativo. Non si esclude che i due possano essere gli autori di altre rapine messe a segno in zona in altri esercizi commerciali con le medesime modalità.