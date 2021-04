Rapina e picchia la ex, la madre e l'attuale compagna

Ha rapinato, picchiato e estorto denaro alla ex fidanzata, alla mamma e all'attuale compagna. Nella mattinata di oggi la Squadra di Polizia Giudiziaria del commissariato Tuscolano, ha dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale Ordinario di Roma nei confronti di un 45enne responsabile dei reati di "atti persecutori nei confronti della ex compagna, dei reati di maltrattamenti, estorsione e rapina nei confronti della madre, di maltrattamenti e lesioni gravi nei confronti dell'attuale compagna", spiega la Questura.

Le vittime, in fasi diverse, hanno presentato denuncia presso gli uffici di Polizia raccontando l'indole violenta e dell'uomo che, a causa della sua dipendenza dalle sostanze stupefacenti, spesso perdeva il totale controllo.

L'attività svolta dagli agenti sulla base delle dichiarazioni delle vittime ha permesso di ricostruire tra l'altro diversi episodi di rapina ed estorsione nei confronti della madre che, a fronte dell'ennesimo episodio di violenza ai suoi danni, l'ha vista costretta ad abbandonare l'appartamento che condivideva con il figlio per cercare rifugio presso un parente. Diversi anche gli episodi di aggressioni fisiche nei confronti della ex ed attuale compagna. L'uomo, che annovera diversi precedenti di polizia, è stato associato presso la Casa Circondariale di Vasto.