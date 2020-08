Piazzale Ostiense: 21enne accerchiato e rapinato dal branco

Ha chiesto aiuto ad una 'gazzella' dei carabinieri subito dopo essere stato rapinato. Così i carabinieri hanno bloccato ed arrestato tre rapinatori. Il furto intorno alle 3:00 di questa notte in piazzale Ostiense, a due passi dalla Piramide Cestia. Vittima un ragazzo bielorusso di 21 anni.

In particolare sono stati i militari della Stazione Roma San Sebastiano, in servizio di controllo del territorio, ad essere richiamati da un ragazzo. Ascoltato dai carabinieri il 21enne ha riferito di essere stato accerchiato da tre uomini e di essere poi stato rapinato del portafogli.

Fornita una descrizione dei tra malviventi ed indicata la via di fuga i carabinieri hanno subito individuato i fuggitivi e li hanno fermati dopo un breve inseguimento. Identificati in tre cittadini colombiani di età compresa tra i 26 ed i 53 anni, la banda è stata trovata in poesso del portafogli appena rapinato. I tre sono quindi stati arrestati per rapina.