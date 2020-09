Spacca un piatto in testa ad un passante e lo rapina di 300 euro

Rapina in strada al Torrino, dove domenica pomeriggio un uomo di 69 anni è stato portato in ospedale a seguito di un'aggressione subita da un giovane. Siamo in via Deserto dei Gobi, sono appena passate le 17.30 quando un giovane si avvicina all'anziano, tira fuori un piatto e lo spacca in testa.

Messa ko la vittima, ha quindi asportato 300 euro e un ferma soldi in oro. A chiamare le forze dell'ordine i passanti che hanno riferito dell'assurda aggressione. Il 69enne, rimasto a terra, è stato trasportato al sant'Eugenio in codice rosso.

Sul caso indagano gli agenti del Commissariato Spinaceto che, raccolte le testimonianze, stanno provando a rintracciare il colpevole della rapina.