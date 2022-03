Rapina per due volte lo stesso supermercato, poi picchia i poliziotti: ferito gravemente un agente

Ha rapinato per due volte lo stesso supermercato, poi ha aggredito un vigilante e picchiato due agenti della polizia di Stato, ferendone uno in modo grave. È quanto successo nel pomeriggio del 21 marzo, in piazza delle Crociate, a Roma, nella zona vicino alla stazione Tiburtina.

Protagonista della vicenda, un ragazzo che era entrato nell'esercizio commerciale prendendo tre bottiglie di birra. Una volta avviato verso la cassa, però, invece di pagare, ha spintonato un vigilante per poi fuggire, rubando gli alcolici. Non soddisfatto, poco dopo, è tornato nello stesso supermercato per rubare ancora. Questa volta ad aspettarlo, però, c'erano gli agenti della polizia di Stato, nel frattempo allertati.

È qui che il rapinatore è diventato ancora più violento, prendendo a calci e pugni due poliziotti. Uno dei due rimasto ferito in modo grave e portato all'ospedale Pertini. Per lui sono state diagnosticate ferite guaribili in 21 giorni. Due, invece, i giorni di prognosi per il suo collega. Il ladro è stato arrestato con le accuse di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.