Puntano pistola contro un medico e gli rapinano orologio da 25mila euro

Hanno puntato la pistola in faccia a un medico di 64 anni, lo hanno minacciato di morte e poi gli hanno rubato un orologio Audemars Piguet da 25 mila euro. La rapina è stata consumata da una banda di tre persone, a bordo di due scooter, intorno alle 18 di martedì 16 maggio, in Prati, in via Silvio Pellico.

Sul caso indaga la polizia. I tre avevano il volto nascosto dal casco. L'uomo armato era a bordo del primo scooter, è sceso, con la pistola in mano ha rubato dal polso del medico il prezioso orologio per poi salire sul secondo scooter, guidata da un altro complice, prima di darsi alla fuga.

I poliziotti del commissariato Prati hanno ascoltato la vittima e cercano immagini utili nelle telecamere di sorveglianza della zona.