Coltello e pistola minacciano cassiera e rapinano il supermercato

Ancora sotto choc ha racconto alla polizia della rapina appena avvenuta. Minacciata con un coltello da un bandito alla cassa del supermercato di Acilia. Illesa, ma visibilmente scossa, ha visto i due malviventi scappare con il denaro.

La rapina è stata messa a segno poco prima dell'orario di chiusura di giovedì, al supermercato Orizzonte Acilia in via Macchia di Saponara. Due uomini, con i volti coperti e i guanti alle mani. Il palo, armato di pistola riposta nella cinta dei pantaloni fermo all'entrata del negozio. Il complice, con in pugno un coltello, si è diretto verso le casse ha minacciato la dipendente e si è fatto consegnare circa 300 euro. Poi la fuga con il secondo malvivente.

Una rapina lampo, impauriti clienti e dipendenti hanno richiesto l'intervento al 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti del X distretto Lido e gli investigatori della scientifica che hanno svolto i rilievi e acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza. Nonostante la paura nessuno è rimasto ferito.