Banda rapina un negozio, proprietaria e cittadini inseguono un ladro. La polizia lo arresta e evita il linciaggio

Ha inseguito i due ladri che le avevano rubato l'ìincasso, è caduta in strada, ma non si è data per vinta e, aiutata da alcuni passanti, ha fermato il terzo uomo, un complice, che poco prima l'aveva distratta, poi arrestato dalla polizia. Protagonista della vicenda una cittadina cinese di 40 anni, titolare di un negozio in zona Appio Claudio.

I fatto sono andati in scena giovedì 28 luglio, intorno alle 16. Un ragazzo, un colmbiano di 22 anni, è entrato nel negozio distraendo la donna, mentre un altro ha rubato 200 euro ed è fuggito dal locale. La negoziante si è accorta del furto e ha inseguito il ladro che è salito su un'auto, con al volante un terzo complice, scappando via. La donna, che si era aggrappata alla maglietta del ladro, è caduta in terra procurandosi alcune lesioni, giudicate guaribili in 5 giorni.

Nonostante le ferite, però, la donna non si è arresa. Ha rincorso il complice che nel frattempo era uscito dal negozio e, con l'aiuto di alcuni passanti e di due volanti della polizia intervenute, lo hanno fermato in viale Tito Labieno. Dalle testimonianze e dalle immagini delle videocamere di sorveglianza è stato ricostruito il furto. Per il 22enne colombiano, è scattato l'arresto per rapina. Proseguono le indagini per definire gli altri due ladri.