Labaro, armato di taglierino tenta rapina nel negozio: i clienti lo fanno arrestare

Ha tentato di saccheggiare un negozio di casalinghi, ma il colpo è fallito. Durante la serata del 20 dicembre, alcuni clienti dell'esercizio hanno fermato la pattuglia dei carabinieri di Cassia in transito in via Monti della Valchetta, zona Labaro, segnalando che era in corso una rapina presso un negozio di casalinghi.

I militari sono immediatamente intervenuti riuscendo a bloccare un uomo che, con volto parzialmente travisato da un cappello e armato di taglierino, stava minacciando il titolare per farsi consegnare l'incasso. I carabinieri lo hanno arrestato, si tratta di un 42enne romano che è stato portato in caserma.