"Sono stato in galera e faccio Mma": rapina minorenni e poi va a mangiare al Mc Donald's

"Sono stato in galera e faccio Mma, dovete pagarmi". Così un romeno di 25 anni ha minacciato e rapinato un gruppo di minorenni che stavano passando il pomeriggio in piazza del Popolo. I giovanissimi, impauriti, hanno consegnato all'uomo 5 euro. Lui, non soddisfatto, ha costretto uno di loro a prelevare al bancomat altri 10 euro.

A questo punto i minorenni, ancora sotto minaccia, sono stati costretti ad andare alle loro minicar, dove il 25enne ha preso all'interno delle due vetture altri 58 euro. A questo punto, raggiunto il suo obbiettivo, il 25enne è andato al Mc Donald's, dove è stato subito individuato all'interno del locale dalla polizia. Una volta scoperto, ha tentato la fuga a piedi, ma è stato subito bloccato dai poliziotti e tratto in arresto.

Sono stati gli agenti della polizia di Stato del commissariato Prati ad arrestarlo. Ora l'uomo è accusato di estorsione e rapina. L'arresto è stato poi convalidato dal gip.