Rapinato dello smartphone a bordo del tram, 17enne lo geolocalizza e fa arrestare i malviventi

Lo hanno accerchiato in due mentre si trovava a bordo di un tram, poi dopo averlo minacciato si sono fatti consegnare lo smartphone per scappare alla prima fermata utile. A mettere i poliziotti sulle tracce della banda, a cui si è aggiunto un terzo uomo, un 17enne, che ha poi permesso agli agenti di fermare i tre per rapina in concorso.

I fatti sono accaduti nel tardo nel pomeriggio di venerdì 9 settembre mentre la vittima, un 17enne romano, si trovava a bordo di un tram Atac in transito sulla Prenestina. Avvicinato da due uomini l'adolescente è stato costretto a consegnargli il telefono cellulare. Arrivato il mezzo pubblico a piazzale Prenestino, nella zona del Pigneto, i rapinatori sono scesi dal convoglio inseguiti dalla vittima.

Una volta in strada il minore ha però trovato un terzo complice, che con fare minaccioso lo ha invitato ad andarsene per non subire altre conseguenze. In tre contro uno il 17enne ha desistito nel corrergli dietro, ma ha contattato un amico con il quale ha poi geolocalizzato lo smartphone rubato poco prima nella zona di via Ascoli Piceno.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti gli agenti dei commissariati Porta Maggiore e Torpignattara di polizia. Raccolta la testimonianza della vittima gli agenti hanno quindi individuato i tre nella zona del quartiere della movida del V municipio.

Identicati in un cittadino marocchino di 29 anni, un afgano ed un tunisino - entrambi 19enni - i tre senza fissa dimora sono stati riconosciuti dalla vittima quali autori dei fatti ed arrestati per rapina in concorso con la loro posizione al vaglio dell'autorità giudiziaria.