Rapina un minorenne: "Dammi lo smartphone o ti sparo". Ladro riconosciuto su TikTok

Ha rapinato un ragazzo dopo una serata in discoteca, minacciandolo morte. La vittima lo ha riconosciuto guardando un video su TikTok e lo ha fatto arrestare. A ricostruire l'episodio sono stati la procura di Roma e i carabinieri della stazione Cecchignola che hanno notificato a un 19enne di nazionalità libica, la misura della custodia cautelare in carcere per rapina aggravata in concorso.

La notte tra il 21 e il 22 gennaio 2023, la vittima, un 17enne romano, aveva denunciato che dopo aver trascorso la serata in discoteca, verso le 3 era uscito e in compagnia di altri amici si stava dirigendo in direzione di piazza Sturzo, quando era stato circondato e minacciato con un coltello da un gruppo di stranieri per sottrargli lo smartphone. Uno di loro lo aveva anche minacciato dicendogli: "Ti sparo. Ti veniamo a cercare sotto casa".

L'indagine ha consentito di raccogliere concreti indizi di colpevolezza nei confronti del 19enne, con la vittima che proprio grazie a un video su TikTok lo ha riconosciuto.