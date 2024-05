Rapina minimarket e aggredisce titolare e dipendente

Ha rubato delle birre dopo aver colpito il titolare e un dipendente del minimarket. È successo la scorsa sera a Piana del Sole.

Il malvivente è entrato nel negozio di viale di Pescina Gagliarda dove era presente anche un cliente. Poi ha minacciato e aggredito il gestore e un dipendente, entrambi cittadini del Bangladesh, ha rubato alcune birre e si è allontanato.

La sua fuga a piedi è stata però notata da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Ponte Galeria che transitava in quel momento e, insospettiti, lo hanno bloccato. Soccorse le vittime che successivamente sono state medicate presso il centro di cure primarie di Fiumicino per le contusioni riportate e giudicate guaribili in 2 e 3 giorni.

I carabinieri hanno arrestato l’uomo, un 34enne romano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina e lo hanno portato in caserma a disposizione della magistratura.