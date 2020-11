Colpisce titolare del minimarket con una scopa e ruba due bottiglie di birra

Ha rapinato due bottiglie di birra dopo aver colpito il titolare del minimarket con una scopa trovata nello stesso negozio. E’ accaduto poco dopo le 9:00 di mercoledì in un negozio di alimentari all’Appio Latino.

Eentrato nel negozio di via Tarquinio Prisco, il malvivente ha afferrato una scopa ed ha colpito il titolare, un cittadino del Bangladesh, con la stessa, poi ha rubato due bottiglie di birra. Fuggito è stato raggiunto poco dopo dagli agenti delle volanti del commissariato Appio di polizia.

Fermato non senza difficoltà ha ferito uno dei poliziotti, poi refertato con cinque giorni di prognosi. Identificato in un romano di 31 anni è stato arrestato per rapina aggravata, resistenza, lesioni e violenza a pubblico ufficiale.