Rapina gestore del minimarket con un coltello, poi scappa in scooter con la cassa

E' scappato in scooter con il registratore di cassa sotto al braccio dopo una rapina in un minimarket. Succede a San Paolo dove nel corso dei servizi finalizzati alla repressione dei reati predatori gli agenti dell'XI distretto hanno arrestato un romano di 40 anni, gravemente indiziato di rapina aggravata.

Il malivente, dopo aver minacciato il gestore dell'alimentari con un coltello è riuscito ad impossessarsi del registratore di cassa per poi allontanarsi a bordo di uno scooter, ma è stato immediatamente rintracciato e bloccato dagli agenti. A seguito di convalida per lo stesso è stata disposta l’associazione in carcere.