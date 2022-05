Rapina minimarket armato di bastone, poi si scatta un selfie con il cellulare del negoziante

Armato di bastone ha aggredito un commerciante, l'ha rapinato dell'incasso e dello smartphone e poi si è scattato un selfie con il telefono cellulare della vittima. A vedersela brutto il gestore di un minimarket al civico 551 della via Nomentana. In fuga il rapinatore è stato poi bloccato dalla polizia.

La rapina ha preso corpo intorno alle 8:30 di stamattina quando un uomo, bastone in pugno, ha fatto irruzione in un alimentari in zona Sacco Pastore, poco distante da piazza Sempione. Aggredito il gestore, un 28enne del Bangladesh, lo ha quindi derubato e si è dato alla fuga, dopo essersi scattato una foto all'interno dello stesso esercizio commerciale.

A richiedere l'intervento alle forze dell'ordine è stato un passante, che ha notato la scena allertando i vigili in servizio nell'area del parco Bolivar. Da qui la richiesta d'ausilio ad una volante della polizia. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti che hanno rintracciato poco distante il rapinatore. Poco propenso a collaborare si è scagliato contro i poliziotti ed ha provato a morderli.

Recuperata la refurtiva, poi riconsegnata al commerciante, il rapinatore è stato accompagnato negli uffici del III distretto Fidene Serpentara di polizia. Identificato in un cittadino nigeriano di 22 anni è stato arrestato in attesa di convalida. Dovrà rispondere di rapina aggravata, resistenza e lesioni aggravate.