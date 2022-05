Rapina al McDrive della via Casilina

Affamato, ma non di hamburgher né tantomeno di patatine fritte, bensì di denaro. Così un rapinatore si è presentato ad una delle casse del McDrive e dopo aver minacciato il lavoratore del fast food con un coltello si è fatto consegnare i soldi. Poi la fuga, terminata poco dopo con l'arresto dell'uomo. La rapina stanotte al McDonald's della via Casilina, nel quadrante est della Capitale.

I fatti poco dopo le 2:00 del 17 maggio quando il bandito ha gelato il sangue del dipendente della storica catena di fast food che si trova nella zona di Tor Bella Monaca-Torre Gaia. Minacciato con un coltello, si è fatto consegnare il denaro dal cassiere, circa 900 euro, e poi si è dato alla fuga in direzione di viale di Tor Bella Monaca.

Seppur a tarda notte, diversi sono stati i testimoni che hanno assistito alla scena. Da qui la richiesta d'intervento al 112 con i presenti che hanno poi fornito agli agenti una descrizione del rapinatore.

Cominciata una battuta di ricerca il fuggitivo è stato rintracciato poco dopo in via dell'Archeologia. Vista la volante ha gettato il coltello, poi recuperato dai poliziotti. Con in tasca 300 euro, l'uomo è stato identificato in un romano di 42 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine. Arrestato è stato poi associato in carcare a disposizione dell'autorità giudiziaria.